Ростовчанка спасла свою "Мадонну" после нападения вандалов

В Ростове местная художница спасла свою картину после нападения вандалов. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

Ростовской уличной художнице пришлось спасать свой шедевр после нападения на него вандалов, пожелавших испортить произведение искусства. Об этом сообщили в одном из городских пабликов в социальной сети.

Рисунок находился в переулке Газетном. Ростовская художница изобразила на стене изображение известной Джоконды. Картина вышла очень похожей на оригинал, но и его решили испортить те, кому он пришелся не по вкусу. Вандалы написали прямо посреди рисунка обидное оскорбление.

Художница решила исправить эту ситуацию и закрасила неприличное слово, вернув своей картине первозданный вид. По ее словам, она не стала убирать только одну букву, чтобы это служило напоминанием.

«Теперь она с историеи , и будем знать об этом только мы», - написала художница. Пользователи в комментариях похвалили ее за эту работу.

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