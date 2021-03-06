Негативный тренд: жителей Ростовской области становится меньше

Браков стало больше, а количество разводов уменьшается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе 2021 года на территории Ростовской области снова зафиксировали негативные демографические процессы. По данным специалистов, продолжает уменьшаться количество жителей региона. Одни связывают это с последствиями коронавируса, другие с естественной убылью населения. Так или иначе, но в первом месяце этого года область не досчиталась более четырех тысяч человек.

Согласно исследованиям Росттата, в январе на территории донского региона скончались 6906 жителей, среди которых и 18 детей, а родилось только 2686. Для сравнения в прошлом году эти показатели были равны 5124 и 3147 соответственно. Можно с уверенностью сказать, что демографическая ситуация в области ухудшилась. Вместе с тем, следует признать, что подобные процессы проходят и в большинстве других регионов России.

Между тем, наблюдается и положительная динамика: дончане стали чаще вступать в брак. Желающих расписаться в январе было больше, чем в том же месяце прошлого года. Так поженились 2416 человек, а в 2020 - на 500 человек меньше. Снизилось число разводов, которых за весь январь было чуть более 1000.

Как видно, демографическая обстановка требует к себе еще большего внимание со стороны властей. Представители региональных администраций часто поднимают вопрос об естественной убыли населения на заседаниях. Об этом говорит и президент страны.

Кроме того, в январе коронавирус унес жизни почти 1000 жителей донского региона. Инфекция вносит существенные коррективы в статистку об убыли населения.

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