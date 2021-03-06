Выяснилось, что общего у проточной воды жителей Ростова и целебного источника Нарзан

В компании объяснили, почему ростовчане вынуждены терпеть плохое качество воды. Фото: Павел КЛОКОВ

В последние несколько дней интерес и внимание к качестве проточной воды жителей Ростова-на-Дону и окрестностей только повышается. Все чаще в городах, если открыть кран, можно не только почувствовать настоящую вонь, но и заметить непривычный цвет воды. В "Водоканале" донской столицы поспешили сообщить, что переживать об этом не стоит.

Цветность воды, как признались работники компании, действительно повышена в два раза. Однако это не влияет на ее качество и, нормы, установленные государством, не превышены. Вопрос же о запахе из под крана или от наполненной ванны стоит особняком для всего Ростова-на-Дону. Проблема появилась еще в 2013 году. Специалисты связывают это с загрязнением главной реки области. Постепенно в ней увеличивается количество органических веществ. Например, некоторые виды водорослей способы выделять пахнущие вещества.

Для устранения неприятного запаха в прошлом году построили специальную установку. Она начнет работать уже в марте этого года.

Между тем, в "Водоканале" объяснили, что именно специфичный запах связывает целебную воду с проточной в домах ростовчан.

- Набирая воду из знаменитого источника “Нарзан”, никто не испытывает страха по причине её специфического запаха. Так же и запах водопроводной воды безвреден, - написали в официальном инстаграм-аккаунте компании.

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