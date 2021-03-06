Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 марта: скончались еще 20 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 марта 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 6 марта в Ростовской области выявили еще 270 случаев заражения коронавирусом. Всего же в регионе, по данным местного правительства, заболели 74688 жителей. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 306 пациентов, а всего - более 65 тысяч.

Большинство случаев заражения, как обычно, выявили в донской столице. За ней идет Гуково, Новочеркасск, Зерноградский и Красносулинский районы. Лечение в стационарах проходят 1599 пациентов. В тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ - 119.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще 20 жителей Дона. Среди них 11 женщин в возрасте от 50 до 84 лет, а также девять мужчин - от 57 до 88 лет. Стоит отметить, что у всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период жертвами вируса стали 3218 человек.

Как сообщают в правительстве региона, прививки от новой коронавируса сделали уже более 91 тысячи жителей. Завершили вакцинацию почти 35 тысяч.

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