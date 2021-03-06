Донских водителей предупредили об опасностях из-за плохой погоды

6 марта весь день будет идти дождь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 6 марта, в региональном ГИБДД предупредили водителей Ростовской области об опасностях в связи с резким ухудшением погодных условий. В праздничные выходные на территории региона ожидается штормовой ветер и минусовая температура, которые могут осложнить передвижение на автомобиле.

По данным дорожной инспекции, в этот период повышается риск совершения ДТП. В связи с этим следует быть крайне внимательным и строго соблюдать правила дорожного движения. Во-первых, необходимо держать дистанцию и не превышать скоростной режим. Во-вторых, избегать резких маневров, так как сцепление колес с асфальтом в непогоду будет значительно хуже.

Пешеходам в свою очередь следует носить одежду со световозвращателями, чтобы быть заметней на дорогах во время тумана.

Напомним, 6 марта ожидаются дожди и снег. К вечеру поднимется ураганный ветер порывами до 11 метров в секунду. К вечеру температура упадет до минусовых значений.

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