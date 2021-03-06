Молодую маму из Таганрога, попавшую в рабство, стала защищать юрист Екатерина Гордон

Юрист Екатерина Гордон. Фото: соц. сети, инстаграм-аккаунт правозащитницы

Популярный в Интернете юрист Екатерина Гордон объявила о своей поддержки жительнице Таганрога, которая, по ее словам, столкнулась с невероятными жизненными потрясениями. Якобы в подростковом возрасте она попала в рабством после того, как ее удочерили. Девушка все время занималась больными детьми, которые уже были у семьи. Времени на школу и достойное образование у нее не было, а немного повзрослев, она родила сама ребенка, жизнь которого оборвалась при загадочных обстоятельствах. Гордон в своем телеграмм канале заявила, что видит здесь криминальный след.

Правозащитница рассказала подписчикам всю историю и упомянула, что сироту Наташу после удочерения новые родственники мучили. Как рассказала Гордон, это семья наживается на детях инвалидах, усыновляя их специально для получения пособий. Девочка могла стать исключениям, чтобы было кому помогать по хозяйству.

Так или иначе, но, по словам юриста, Наташа вскоре сама родила мальчика. В январе его жизнь оборвалась. Гордон отметила, что в этот момент малыш остался у знакомой приемной матери Наташи.

На данный момент юрист общается с убитой горем молодой мамой и будет ей всячески помогать. Кроме того, она заподозрила криминальный след в этой истории. Чтобы расставить все точки на "и", отправила документы, которые ей удалось собрать, в следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"У тебя совести нет!": подруга Мамаевой, раздававшая интервью после ее отравления, назвала жену футболиста эгоисткой

Ранее Алана сообщала, что у "бывшей приятельницы" есть проблемы с наркотиками (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM