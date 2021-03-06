Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 6 марта: парализован проезд на Нагибина

Пробки оцениваются на пять баллов. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 6 марта: серьезные заторы в нескольких районах города. Рассказываем, какая ситуация на дорогах в данный момент.

По данным «Яндекс.Карты», многокилометровая пробка на проспекте Михаила Нагибина. Затор начинается от площади Гагарина до Фурмановской улицы.

Проезд парализован на улице Немировича-Данченко от улицы Ларина до Площади 2-й Пятилетки. Движение затруднено на улице Вавилова. Кроме того, небольшие заторы возле Вавилова на улицах 56-й Армии и Таганрогской.

Пробки в районе Комсомольской площади: на улице Шеболдаева, Биржевом переулке, улице Фрунзе и Буденовском проспекте.

Пробки на улице Доватора и Зоологической улице от РИЖТа в сторону зоопарка. Затор растянулся до переулка Дальнего.

По данным "Яндекс.Карты", пробки в Ростове-на-Дону оцениваются на пять баллов.