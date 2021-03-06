Какой будет погода на 8 марта 2021 в Ростове-на-Дону: прогноз на праздник

В Ростове ожидается дождь.

Какой будет погода на 8 марта 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз. По данным синоптиков, праздничный будет пасмурным и ветреным.

Как сообщает ростовский «Гидрометцентр», ночью температура снизится до минус одного — минус трех градусов. Днем пройдет небольшой дождь, но существенных осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до плюс четырех — плюс шести градусов. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области пройдет небольшой и умеренный дождь. Местами ожидается мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью — ноль — минус пять градусов, днем — плюс два — плюс семь градусов. Скорость ветра - 7 -12 метров в секунду с порывами до 15 - 20 метров в секунду.