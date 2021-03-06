В Ростовской области вакцинировались почти 35 тысяч жителей

Вакцинация от коронавируса идет полным ходом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 6 марта в Ростовской области вакцину от коронавируса сделали 3445 жителей. Между тем, в ожидании второй, окончательной прививки находятся в несколько раз больше человек, а именно почти 92 тысячи.

Такая популярность вакцинации обусловлена затяжной пандемией. Новых инфицированных выявляют каждый день. Так, например, за последние 24 часа правительство области сообщило о 270 пациентов с подтвержденным диагнозом по ковиду. Всего на сегодняшний день скончались 3218 жителей, а за последние сутки - 20.

Большинство новых заболевших, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идет Гуково и Новочеркасск. В тяжелом состоянии пребывают 21 пациент, на неинвазивной ИВЛ – 119.

Среди новых заболевших 31,5% приходится на людей возрасте от 18 до 45 лет, 41,8% - от 46 до 65 лет, 16,3% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет, 3,7% - дети.

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