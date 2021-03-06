На Дону уже несколько дней разыскивают 34-летнего мужчину

Фото: "ЛизаАлерт" Юг

В Ростовской области волонтеры разыскивают мужчину, местонахождение которого неизвестного уже три дня. 34-летний Александр вышел из дома 3 марта и до сих пор не вернулся. Он может находится как в Ростове-на-Дону, так и на всей территории региона. Информацию сообщили на официальной странице поискового отряда "ЛизаАлерт".

Когда Александр Гурин перестал выходить на связь, его стали искать родственники. Взволнованные люди обзвонили друзей и знакомых мужчины, но это не принесло никаких результатов. Тогда к поискам подключились полицейские и волонтеры. Прямо сейчас активисты прочесывают улицы, расклеивают объявления, распространяют информацию в Интернете.

Особые приметы: мужчина высокий среднего телосложения - его рост 186 см, темные волосы с проседью, глаза карие. Одет был в темную куртку со светлыми вставками, голубые джинсы. На нем также была вязанная шапка и черные ботинки.

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Если вы обладаете информацией о местонахождении мужчины, просьба прозвонить по номеру 8 800 700 54 52 или 112.

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