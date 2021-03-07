Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 марта: выявили еще 272 случая заражения

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 марта 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на 7 марта в Ростовской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 272 человека. Всего, по данным регионального правительства, за все время пандемии заразились 74960 жителей. Есть и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 297 пациентов, а всего - более 65 тысяч.

Большинство новых инфицированных, как обычно, зарегистрировано в Ростове-на-Дону. За ним идет Красносулинский район и Таганрог.

Лечение в стационарах проходят 1602 человека. В тяжелом состоянии пребывают 22 жителя, на неинвазивной ИВЛ – 129.

За сутки от инфекции скончались еще двое. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса на Дону стали 3220 человек.

На сегодня прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 92558 человек. Из них завершили вакцинацию более 35 тысяч.

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