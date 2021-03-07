В Азове сбили 71-летнего пенсионера

На месте работали инспекторы ГИБДД. Фото: архив "КП"-Ростов

Накануне, 6 марта, в Азове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 71-летний пенсионер. В момент аварии он находился на проезжей части. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По официальной информации, 32-летний мужчина за рулем иномарки двигался по дороге в сторону села Староминской. В это же время вдоль проезжей части шел пенсионер и катил рядом с собой велосипед. Когда водитель обратил на него внимание, было уже поздно. Он ударил по тормозам, но машину занесло.

В результате произошел удар - пенсионер упал на асфальт. На место сразу вызвали все экстренные службы города. Приехавшие медики забрали пострадавшего в больницу. У него диагностировали различные травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

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