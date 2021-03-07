Лобовое столкновение: на Дону 31-летний мужчина скончался в страшном ДТП

Второй водитель отделался небольшими травмами. Фото: ГИБДД по РО

Накануне утром, 6 марта, на донской трассе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 31-летний мужчина. По информации регионального ГИДД, все произошло в Багаевском районе.

Известно, что водитель за рулем "Мазды" двигался по трассе от Ростова до Волгодонска. В какой-то момент он решил обогнать впереди идущий авто и выехал на полосу встречного движения. Мужчина не заметил, что в противоположном направлении двигался джип "Тайота".

В результате произошло лобовое столкновение. Автомобили на скорости врезались друг в друга прямо по середине дороги. На место вызвали все экстренные службы. Когда приехали врачи, было уже слишком поздно. Водитель "Мазды" погиб на месте аварии.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Они устанавливают все детали случившегося. Накануне ведомство предупреждало донских водителей об ухудшении погодных условий. Из-за резких перепадов температуры воздуха на дорогах может образовываться наледь, что значительно ухудшает управление автомобилем.

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

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