Движение затруднено в нескольких районах Ростова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 марта: проезд затруднен в нескольких районах города. Рассказываем, какая ситуация на дорогах в данный момент.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшой транспортный затор образовался на проспекте Королева рядом с улицей Вавилова. Пробка и на улице Вавилова перед Площадью 2-й Пятилетки. Автомобилистам трудно проехать на улице Доватора от садового товарищества «Ромашка» до Змиевского проезда.

Традиционно проезд осложнен на проспекте Михаила Нагибина. На этот раз — от Ольховского переулка до улицы Текучева. Активное движение и проспекте Ворошиловском от Текучева и до улицы Береговой. Пробка зарегистрирована на улице Береговой от Проспекта ССиверса до Буденновского проспекта.

Придется постоять в пробке на проспекте Буденновском. Здесь движение затруднено от Комсомольской площади до Береговой.