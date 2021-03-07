8 марта ростовчане увидят салют в честь 30-летия блогерши Насти Ивлеевой

Анастасия Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитая на всю страну блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что подготовила салют в Ростове-на-Дону в честь сразу двух праздников: своего 30-летия и Международного женского дня. Юбилей выпал на 8 марта, поэтому девушка решила отметить его вместе со всеми своими поклонниками. На своей странице в социальных сетях она сказала, что фейерверк покажут не только в донской столице, но и в других крупных городах России.

Салют для поклонников Ивлеева заказала в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и даже в Сахалине. Везде представление начнется в разное время.

- Это будет сюрприз для вас в честь моего дня рождения. Приходите по адресам, любуйтесь, снимайте! - сообщила ведущая в инстаграм-сторис.

Чуть позже появился список с указаниями, где именно можно будет застать фейерверк. Жителям Ростова-на-Дону блогерша предложила собраться 8 марта в 21:30 в парке Левобережный около нового фонтана. От туда откроется самый лучший вид на салют.

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