В Ростове женщина за рулем сбила 8-летнего мальчика

ДТП случилось в темное время суток. Фото: ГИБДД по РО

Сегодня, 7 марта, в Ростове-на-Дону случилось происшествие, в котором пострадал ребенок. Инцидент произошел во дворах Суворовского района. Как сообщили в региональном ГИБДД, автомобиль сбил школьника на улице Петренко, 18.

По официальным данным, 33-летняя женщина за рулем "Хонды" двигалась между домами. Она не заметила на дороге 8-летнего мальчика, который решил перейти проезжую часть. Стоит сказать, что там не было пешеходного перехода.

В результате машина сбила ребенка. Женщина сразу выскочила из авто, очевидцы вызвали на место экстренные службы города. Ребенку потребовалась помощь медиков. Приехавшие врачи забрали школьника в больницу. У него диагностировали различные травмы.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

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