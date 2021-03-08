Под Новочеркасском при ДТП пострадали два человека

Последствия аварии. Фото: ГИБДД по РО

Накануне, 7 марта, на подъездах к Новочеркасску произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. По данным регионального ГИБДД, все случилось в вечернее время на 4 километре трассы "Южный подъезд".

Сообщается, что 39-летний водитель за рулем "Опеля" выезжал со второстепенной на главную дорогу. В машине также находился еще один человек - 45-летний мужчина. Во время маневра водитель не пропустил "Киа", за рулем которой находился 30-летний донской житель.

Он начал движение, и через несколько секунд произошло столкновение. Удар был такой силы, что машины развернуло. Техника получила сильнейшие повреждения. На место вызвали врачей скорой помощи и сотрудников ГИБДД. Приехавшие медики забрали людей из "Опеля" в больницу. У мужчин диагностировали различные травмы. Водитель "Киа" отделался легким испугом.

На места работают полицейские. Они устанавливают все детали аварии.

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