Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 8 марта: скончались еще семь человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 марта 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 8 марта в Ростовской области выявили еще 268 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, за время пандемии заболели уже более 75 тысяч жителей Дона. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 295 человек, а всего - почти 66 тысяч.

Большинство новых инфицированных, как обычно, зафиксировали в Ростове-на-Дону. За ним идет Новочеркасск и Новошахтинск. На данный момент лечение в стационарах получают 1630 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 26 человек, на неинвазивной ИВЛ – 141.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще семь жителей Дона. Среди них две женщины в возрасте 64 и 72 лет, а также пятеро мужчин – от 44 до 94 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, которые могли спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 3227 человек в области.

Прививки от инфекции сделали 92976 жителей. Завершили вакцинацию 35764.

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