"Пусть ваши глаза светятся от счастья!": Алексей Логвиненко поздравил ростовчанок с Международным женским днем

Алексей Логвиненко. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сегодня, 8 марта, руководитель администрации донской столицы Алексей Логвиненко поздравил ростовчанок с Международным женским днем. С теплыми пожеланиями он обратился к мамам, женам, дочкам. Его слова привели на сайте мэрии.

- Каждая из вас - не только опора для семьи, но и для всего государства, - начал свое поздравление Логвиненко. - Вы показываете пример ответственности, умело сочетаете в своей жизни совершенно разные сферы. Достигаете высоких результатов в профессиональной деятельности, будучи одновременно заботливыми матерями, создающими и хранящими семейный очаг.

Алексей Валентинович заметил, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, ростовчанки родили более 10 тысяч малышей. По его словам, наши девушки и женщины обладают неиссякаемыми терпением и жизненной мудростью.

- Желаю вам всегда чувствовать себя любимыми. Пусть ваши глаза светятся от счастья, а на сердце будет весна! Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного спокойствия! - написал градоначальник.

Напомним, что сегодня жители Ростова увидят салют, который в честь своего 30-летия организовала ведущая Анастасия Ивлеева.

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