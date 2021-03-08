"Хорошо, что не убили": Азовский депутат заявил о жестоком нападении

Мужчина написал заявление в полицию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне, 7 марта, депутат Азовской городской Думы Владимир Юров заявил о жестоком нападении. По его словам, на него набросились неизвестные и сильно избили. В результате ему потребовалась помощь врачей. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

В общении с корреспондентом "КП"-Ростов азовский депутат отметил, что не знает, кто совершил нападение. Все случилось, когда он выезжал из Ростова. На трассе с ним поравнялся белый "Мерседес", а позже подрезал и заставил его остановиться.

- Из машины вышли несколько человек, открыли мою дверь и сразу ударили в нос. Я был пристегнут, поэтому им не удалось вытащить меня на улицу. Я просто нажал на газ и уехал, - вспоминает Юров.

Из носа, который, как позже выяснилось, был сломан, пошла кровь. В таком состоянии он доехал до Чалтыря, где написал заявление на хулиганов в полицию. Чуть позже обратился за помощью в местную больницу, но там не нашлось специалистов, которые могли бы вправить нос. Владимиру пришлось отправится в ростовское ЦГБ имени Семашко. Как отмечено в опубликованных документах, ему сделали репозицию костей, то есть буквально собрали нос по частям.

На видео, которое он записал в тот же день, лицо Владимира действительно, как после драки. Теперь ему придется какое-то время восстанавливать здоровье.

- Хорошо, что не убили. Будем разбираться, - сообщил корреспонденту Владимир Юров.

Депутат Азовского городской Думы Владимир Юров. Фото: соц. сети героя публикации

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