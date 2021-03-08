Занимательная статистика: в каком возрасте дончанки чаще выходят замуж и рожают детей

Женщины намного раньше, чем мужчины, готовы к семейной жизни.

В преддверии самого красивого праздника весны – Международного женского дня – донские статисты опубликовали занимательные данные, которые коснулись прекрасной половины населения. 8 Марта появился отчет, показывающий, что для наших девушек и женщин значит семья, дети. Как выяснилось, в молодом возрасте намного чаще вступают в брак именно дамы.

Согласно данным статистики, большая часть девушек становится мамами в возрасте от 20 до 29 лет. Интересно, что пик рождаемости происходит в период от 25 до 29 лет. Женщины также меньше заняты трудовой деятельностью. Только половина жительниц региона работает в каких-либо компаниях. Это говорит о том, что семья и воспитание детей для них важнее, чем успехи в карьере.

Девушки гораздо раньше, чем представители сильного пола, готовы к семейным отношениям. Так, например, в 2019 году женщины от 18 до 24 лет почти в два раза чаще регистрировали свои отношения, чем парни того же возраста. Ситуация меняется к 25 - 34 годам, когда свадебная активность показывает максимум у представителей обоих полов.

Стоит отметить, что всего на Дону проживает 2,2 миллиона женщин или 53,5 процента от всего населения региона. По численности они преобладают над мужчинами, как и в целом по России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 марта 2021: транспортные заторы в нескольких районах

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 марта 2021 (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.