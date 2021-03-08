Рыцари с цветами и огромные рисунки: ростовчане поздравляют друг друга с 8 Марта

Мужчины раздавали тюльпаны. Фото: соц. сети, группа "Ростов-Главный"

Сегодня, в Международный женский день, жители Ростова-на-Дону поздравляют друг друга с самым красивым праздником весны. Мужчины дарят подарки виновницам торжества, несут домой цветы. Некоторые заранее планировали сделать что-то необычное и основательно подготовились.

Например, в социальных сетях появились фотографии молодых людей, которые на улицах донской столицы поздравляли женщин, облачившись в необычные костюмы, - рыцарские доспехи. В образе средневековых героев они раздавали тюльпаны всем женщинам, которых встречали на пути.

Судя по фотографиям, все происходило на улице Пушкинской. Мужчина в металлическом шлеме, кольчуге и перчатках даже встал на одно колено перед симпатичной ростовчанкой, протягивая ей один свежий тюльпан. Интересно, что в другой руке он держал огромный щит.

Всего раздали 200 букетов. Фото: правительство РО

В донском правительстве уточнили, что акцию подготовили члены общественно организации «Донской фронт». Они оделись в костюмы разных эпох - от Средневековья до наших дней. Всего женщинам в парке Горького подарили около 200 букетов.

А вот художница, ростовчанка Анастасия Бегмо, решила выразить свои мысли о празднике красками на холсте. Она опубликовала видео, на котором один за одним рисует портреты женщин с разных континентов.

- Мы все такие разные, но нарисованы одной краской и желания наши сходятся. Каждая женщина хочет мирного неба, здоровья себе и родным, счастья и любви. С 8 Марта!, - написала художница Анастасия.

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