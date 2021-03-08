После 8 Марта сотни ростовчан останутся без света

Где не будет света в Ростове 9 и 10 марта. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После Международного женского дня тысячи ростовчан, проживающие в разных районах города, останутся без света. В компании «Донэнерго» сообщили, что отключение электричества связано с техническим обслуживанием оборудования.

По официальным данным, завтра, 9 марта, во вторник света не будет с 9:00 до 17:00 по адресам: улица Черевичкина 15-83; улица Ереванская 28-44, 47; улица 34-я линия 1-15, 2-24; улица 36-я линия 1-23, 2-30; улица 38-я линия 1-29, 2-20; улица 40-я линия 2-30, 3 улица Некрасовская 1-73, 4-18, 24-76.

Также отключат от питания дома на улице Скачкова 26-30; улице 6-я линия 20-38, 13-29; улице 8-я линия 20-56, 11-53; улице Мурлычёва 69-89, 64-78, 24-38; улице Кручинина 8-58, 5-57; улице Межевая 160-168; улице Нагорная 132-170, 129-177; улице Трудящихся 128, 138-154, 155-191, 141/27, а также в переулках Силикатный 19-25, 12; Безымянный 27-31, Рыбный 23-29, 34-44; Желябова 6,16,16

На следующий день, 10 марта, в среду, лампочки погаснут в домах с 9:00 до 16:00 по следующим адресам: проспект Буденновский 38-42; улица Б.Садовая 4А, 45/52 переулок Кавказкий 1-23а, 2-22; переулок Казбекский 1-19, 2-30; переулок Тебердинский 1-37, 2-32; переулок Тувинский 6-58, 29, 47-55; улица Куйбышева 1-25, 10-30; проспект Шолохова 214, 222-232 улица Кржижановского 245-265, 264-282; улица Солидарности 248-268, 291-305; переулок Одоевский 1-15, 2-18.

Света также не будет во владениях в переулке Багаевский 7-25, 2-34; переулке Таллинский 1-37, 2-34 улице 19-я линия 21-39; улице 21-я линия 32-42, 33-49; улице 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; улице 27-я линия 22-72, 25-89; улице 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; улице 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; улице Богданова 2-24, 1-23; улице Подвойского 2-10; улице Листопадова 8-12, 1-31 проспекте Шолохова 121, 121А, 190-210; улице Коммунаров 69-83, 1-11; улице Кабардинская 1-49, 2-28; улице Горсоветская 52; переулке Шахтинский 1-17, 2-16; переулке Егорлыкский 1-21, 2-22.

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