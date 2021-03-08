За какие продукты ростовчане платят меньше, чем жители других донских городов

Данные привели на сайте Ростовстата. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 8 марта, стало известно, какие продукты в ростовских магазинах дешевле, чем в других городах области. Данные привели на сайте Ростовстата.

Как выяснилось, лучше всего дела обстоят со сметаной. По состоянию на начало марта жители донской столицы в среднем отдают по 227 рублей за килограмм этого продукта. Это самая низкая цена по всему региону. Больше всего платят в Миллерово – 238 рублей за килограмм.

Подобная ситуация и с мукой, которая в Ростове, по средним оценкам, стоит 37 рублей за один килограмм. Самую дорогую же продают в Таганроге по 42 рубля. Средняя стоимость популярного товара по области составила 39 рубля.

При этом цены на все остальные значимые для людей продукты в Ростове бьют все рекорды. Жители столицы Дона платят больше остальных за мясо, творог, молоко, хлеб, рис и другое.

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