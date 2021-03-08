На Дону большинство новых заболевших коронавирусом - люди среднего возраста

Вирус уже унес жизни нескольких тысяч жителей Дона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 8 марта в Ростовской области выявили еще 268 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них - это люди среднего возраста. По данным регионального правительства, пациентов от 46 до 65 лет почти 40 процентов. 28 процентов приходится на относительно молодых жителей - от 18 до 45 лет. Меньше всего пенсионеров и детей.

Так или иначе, но на данный момент в тяжелом состоянии пребывают более 160 человек. Только за последние 24 часа в результате заражения коронавирусом скончались семеро. Это две женщины и пятеро мужчин. Таким образом, за весь период жертвами вируса в области стали 3227 человек.

На сегодняшний день прививки от новой инфекции сделали 92976 жителей Дона, а за сутки – 418. Из них завершили вакцинацию, то есть прошли двукратное введение вакцины, 35764 человека, а за минувшие сутки – 472.

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