Пробки в Ростове-на-Дону на утро 9 марта 2021: где затруднено движение

Пробки оцениваются в пять баллов. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 9 марта: где затруднено движение. «Комсомольская правда-Ростов» рассказывает о дорожной ситуации в городе на данный момент.

По данным «Яндекс.Карты», пробка на улице Доватора от Мадояна до Змиевского проезда. Сложная ситуация в Октябрьском районе. Проезд парализован на улицах Шеболдаева и Вавилова от Площади 2-й Пятилетки до проспекта Ленина. Движение осложнено на улице Дачной от Ташкентской улицы до улицы Вавилова.

Транспортный затор на проспекте Михаила Нагибина. Он растянулся от улицы Евдокимова до проспекта Михаила Нагибина.

Небольшая пробка в Первомайском районе на улице Вятской — от Днепровского переулка до до улицы 50-летия Ростсельмаша. Проехать трудно и по улицам Киргизской, Троллейбусной, улицы 50-летия Ростсельмаша в районе их пересечения.

Пробки сковали проспект Стачки в Железнодорожном районе. Затор начинается на пересечении с улице Зорге и сохраняется до проспекта Сиверса. Небольшая пробка на Всесоюзной улице перед Западным мостом.