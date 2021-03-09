Автобус с реквизитом для любовных игрищ вышел на линию в Ростове

Автобус с наручниками на поручнях вышел на линию в Ростове Фото: Соцсети

Пользующиеся общественным транспортом ростовчане заметили в донской столице автобус с весьма необычным антуражем.

В понедельник, 8 марта, на линию в городе вышел автобус, в котором кроме стандартных ручек на верхних поручнях оказались еще и меховые наручники ярко-красного цвета. Разумеется, всем известно, что такой реквизит влюбленные пары используют для любовных игрищ и увидеть их в салоне общественного транспорта было крайне неожиданно.

Ростовчане сфотографировали внутренний облик автобуса и выложили снимки в одном из городских пабликов в соцсети. Горожане, конечно же, не смогли удержаться от язвительных комментариев по поводу происходящего.

"Безбилетников пристёгивают и на конечной наказывают", "Реклама магазина для взрослых", "Пристегнул девушку а сам на следующей вышел со словами: "Я покажу тебе мир", "Ещё нужно плётки и шарики с ремешком повесить", "На пробу дают?", "Для не таких, как все", - пошутили ростовчане.

Но некоторые предположили, что это может быть рекламой нового сериала на одном из российских телеканалов.

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