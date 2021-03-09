Колонна из люксовых авто в центре города заставила ростовчан теряться в догадках

Колонна элитных иномарок проехала по Ростову Фото: Соцсети

По центру донской столицы проехала колонна элитных иномарок.

Люксовые авто марки Rolls-Royce проехали прямо по улице Большой Садовой. Машины были черного цвета и лишь у одной из них крышка капота была серебристой. В составе кортежа были также автомобили Mercedes-Benz S-класса. Стоит отметить, что на всех машинах стояли ставропольские номера.

Ростовчане не смогли удержаться сфотографировали проезжающую колонну, ведь такое не каждый день увидишь. Снимки были опубликованы в одном из городских пабликов в соцсети. В комментариях пользователи сообщили, что на днях подобную колонну видели в городе Сочи, но остается лишь гадать - были это одни и те же автомобили или все-таки нет. Также эта колонна заставила ростовчан теряться в догадках. кого же доставили с таким кортежем в донскую столицу.

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