Ростовчане попросили сделать дополнительные пешеходные переходы на улице Малиновского

Дополнительные пешеходные переходы попросили сделать на Малиновского Фото: "КП" Архив

Ростовчане обратились к городским властям с просьбой оборудовать дополнительные пешеходные переходы на улице Малиновского.

Соответствующая петиция была опубликована на популярном городском портале "Активный ростовчанин". Создательница обращения уверена, что там не хватает как минимум трех пешеходных переходов. Расположить их необходимо на пересечении улицы Малиновского и улицы 2-ой Краснодарской. Ростовчанка уверяет, что это значительно обезопасит жизнь пешеходов и избавит водителей от штрафов и тюремных сроков за сбитых на дороге детей и взрослых.

- Люди переходят дорогу к остановке "Богатырь" и высотному дому на улице 2-я Краснодарская», - пишет ростовчанка

В настоящее время петицию подписали четыре человека, еще двое высказались против.

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