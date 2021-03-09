Дети прыгали на капоте и бросали кирпичи в автомобиль в Ростове-на-Дону

Школьники прыгают по капоту припаркованной машины в Ростове. Фото: стоп-кадр видео vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

В донской столице в одном из дворов Западного жилого массива дети прыгали на капоте припаркованного автомобиля. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел накануне, 8 марта, на улице Заводской. Два школьника пытались уничтожить автомобиль выбить стекла, а также бросали в машину кирпичи и пытались нанести прочие механическое повреждения.

За происходящим наблюдали жители близлежащих домов и даже снимали это на мобильный телефон, но по каким-то причинам никто не остановил хулиганов. Позже ролики разлетелись по социальным сетям.

В комментариях многие люди посчитали поведение авторов видео недопустимым. Ростовчане спрашивали по какой причине очевидцы не вызвали полицию или хотя бы не прикрикнули на детишек. Но никакого ответа на это так и не поступило.

Ранее тиктокеры из Ростова ради эффектного видео закидывали прохожих бутылками.

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