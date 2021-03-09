В Ростовской области отец заплатил алименты только после вмешательства судебных приставов

В Ростовской области отец уклонялся от уплаты алиментов. Фото: Тимофеева Ксения

В Гукове местный житель ушел из семьи и, посчитав, что на этом роль отца окончена, исчез из жизни ребенка. Долг мужчины по алиментам составил более 40 тысяч рублей. Однако судебный пристав отыскал нерадивого отца и напомнил об обязанностях.

Горе-родитель, веря в свою безнаказанность, продолжал скрывать доходы и копить долг по алиментам.

- Судебным приставом был выявлен счет на имя должника, а также установлено его место работы, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Ростовской области.

Из заработной платы задолжавшего отца несколько месяцев удерживали средства на содержание его же собственного ребенка. Теперь задолженность полностью погашена, а совесть частично очищена.

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