Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ростовской области иномарку выставили на торги, потом что хозяин не смог погасить долг

Мужчина взял 350 тысяч рублей под залог авто
САПАЧЕВА Анна
КомментироватьОставить комментарий
Дончанин поплатился автомобилем за кредит.

Дончанин поплатился автомобилем за кредит.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростовской области взял непосильный кредит под залог автомобиля Ford Focus и накопил долги на сумму более 350 тысяч рублей. Банк подал в суд на должника и без труда выиграл дело.

- Никаких действий для исполнения решения суда не было предпринято должником, - комментирует в пресс-службе Управления ФССП России по Ростовской области.

В сложившихся обстоятельствах дальнейшая судьба автомобиля была предрешена: на транспортное средство наложен арест, его передали на хранение банку. Теперь Ford выставят на торги, а вырученные за продажу деньги перекроют накопившуюся задолженность.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.