В Ростовской области иномарку выставили на торги, потом что хозяин не смог погасить долг

Дончанин поплатился автомобилем за кредит. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростовской области взял непосильный кредит под залог автомобиля Ford Focus и накопил долги на сумму более 350 тысяч рублей. Банк подал в суд на должника и без труда выиграл дело.

- Никаких действий для исполнения решения суда не было предпринято должником, - комментирует в пресс-службе Управления ФССП России по Ростовской области.

В сложившихся обстоятельствах дальнейшая судьба автомобиля была предрешена: на транспортное средство наложен арест, его передали на хранение банку. Теперь Ford выставят на торги, а вырученные за продажу деньги перекроют накопившуюся задолженность.

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