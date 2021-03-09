Как долго продлится метель в Ростове-на-Дону

Синоптики предупреждали об этом заранее. Фото: Иван Макеев

В обед 9 марта на Ростов-на-Дону пошел снег. Многие жители города оказались не готовы к столь резкому ухудшению погоды, ведь еще утром светило солнце и небо было ясным.

Стоит сказать, что о буре заранее предупреждали донские спасатели. Специалисты предсказывали, что во вторник, 9 марта, сразу после праздника, ожидается похолодание с осадками в виде мокрого снега и дождя. Огромные хлопья могут налипать на проводах и деревьях. Также в МЧС предупреждали о сильном ветре, порывы которого могут достигнуть 12 метров в секунду. Однако пока такого урагана не наблюдается.

При этом в дневные и вечерние часы в донской столице сохранится пасмурная погода. Это значит, что снег может идти вплоть до позднего вечера. Однако, достигнув земли, он почти сразу растает, так как температура воздуха держится на уровне трех градусов со знаком плюс.

Опасность подстерегает донских водителей ночью. В темное время суток значительно похолодает, на дорогах может образоваться наледь. В региональном ГИБДД призвали автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 9 марта 2021: снегопад и морозы надвигаются на город

«КП» выяснила, какой будет погода в Ростове-на-Дону на 9 марта 2021 (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.