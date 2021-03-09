Пропавшую в Волгодонске женщину нашли мертвой

Женщину искали в разных районах Ростовской области. Фото: «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области завершены поиски пропавшей 50-летней жительницы Волгодонска. Ирину Станиславовну Бударину искали почти неделю. Женщина внезапно исчезла 3 марта по дороге на работу.

- Сейчас обстоятельства смерти Ирины Будариной устанавливаются, - рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Родственники пропавшей женщины не могут смириться с ее гибелью. Все это время они отчаянно пытались связаться с ней. Общались со знакомыми и друзьями, которые могли помочь в поисках. Но все эти попытки оказалась безуспешны.

Известие о смерти Ирины Будариной из Волгодонска распространяют волонтеры, чтобы остановить поиски. Помощь им оказывали люди из разных уголков донского региона.

Ранее мужчину из Красносулинского района Ростовской области нашли мертвым. Его труп обнаружили неподалеку от хутора Нижняя Ковалевка.

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