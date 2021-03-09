Страсти на улицах города: дворник избил ростовчанина лопатой по голове

Конфликт между мужчинами вспыхнул в центре города. Фото: vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

В самом центре Ростова-на-Дону между дворником и прохожим вспыхнул конфликт. Уборщику городских улиц не понравилось поведение ростовчанина, поэтому он ударил его по голове лопатой.

Пострадавшему горожанину досталось несколько раз. Мужчина лежал на обледеневшей земле, а в этот момент ему прилетали сильные удары металлической лопатой. Они наносились с большой силой и яростью. Свидетелем происшествия стал коллега уборщика, а также молодой парень, который проходил мимо. Но по каким-то причинам помочь никто так и не решился.

Судя по всему, пострадавшему от дворника ростовчанину придется обратиться за помощью к медикам.

Видео попало в социальные сети. Неравнодушные жители донской столицы осудили очевидцев за равнодушное отношение к человеку, оказавшемуся избитым дворником.

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