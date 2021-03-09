Дончанин угнал машину друга, пока тот спал

Мужчина чуть не остался без машины из-за приятеля. Фото: Архив КП

В Ростовской области инспекторы ДПС по горячим следам задержали угонщика «ВАЗ 2112». Преступника удалось задержать благодаря ориентировке, которую быстро распространили по всем постам после заявления от собственника машины.

- Похожий по приметам автомобиль увидели на дороге в Миллеровском районе. 21-летнего водителя доставили в районный отдел полиции. Во время проверки оказалось, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Во время расследования выяснилось, что подозреваемый в угоне отечественного автомобиля вместе с приятелем распивал спиртные напитки. В момент, когда хозяин машины уснул, злоумышленник вскрыл автомобиль, соединил провода и уехал.

Сейчас знакомый потерпевшего находится под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы.

В похожую историю попал ростовчанин, который доверился приятелю.

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