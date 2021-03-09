В Ростове западную трибуну стадиона «Олимп» имени Понедельника отремонтируют до конца года

Трибуну стадиона приведут в соответствие с нормами, Фото: правительство Ростовской области

На ростовском стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника продолжается ремонт. Больше половины от запланированного перечня работ уже выполнены. Об этом сообщает правительство донского региона во вторник, 9 марта.

- На ремонт западной трибуны из областного бюджета выделены средства в размере более 123 миллионов, - говорит заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. - Общая стоимость капремонта трибуны обойдется 227 миллионов рублей.

Западную трибуну болельщиков открытого стадиона «Олимп» имени Виктора Понедельника обещают оборудовать по последним стандартам и подключить инженерные коммуникации.

После ремонта там, возможно, продолжат тренировки футболисты основного и дублирующего состава одного из донских клубов. Раньше это поле использовалось для проведения матчей различного уровня.

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