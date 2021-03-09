Инспекторы ДПС помогли беременной женщине доехать в роддом Ростова-на-Дону

Молодой семье инспекторы подарили автокресло. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области

Молодая ростовчанка едва не родила ребенка посреди дороги. У беременной начались схватки прямо в салоне автомобиля. Муж женщины опасался не успеть довезти супругу в роддом из-за многочисленных пробок в городе.

- Водитель автомобиля «Лада Ларгус» обратился к инспекторам с просьбой о помощи, - рассказывают в Управлении ГИБДД по Ростовской области. - Полицейские сопроводили супружескую пару в Областной перинатальный центр.

Вскоре женщина родила мальчика. Его рост - 50 сантиметров, а вес - 3 050 граммов. Ребенок стал долгожданным первенцем в семье ростовчан. Родители дали сыну имя Али.

Инспекторы ДПС, старшие лейтенанты полиции Александр Забейворота и Андрей Багринцев, приехали на выписку ребенка в роддом не с пустыми руками. Молодой семье они подарили детское удерживающее кресло, чтобы путешествия в автомобиле были безопасными для малыша.

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