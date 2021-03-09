Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 марта: где парализовано движение

Пробки оцениваются на пять баллов. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 марта: где затруднено движение. "Комсомольская правда-Ростов" рассказывает, какая ситуация на дорогах на данный момент.

Серьезный затор на проспекте Королева и улице Вавилова перед кольцом. Затруднено движение и на улице Вавилова перед площадью 2-й Пятилетки.

Водители стоят в пробке и на проспекте Ленина - от улицы Профинтерна до проспекта Михаила Нагибина в оба направления.

Парализована улица Зоологическая от переулка Дальний до Змиевского проезда.

Сложная ситуация в районе Рабочего городка. Пробка образовалась на улице Стадионной и улице Шеболдаева от Биржевого переулка до улицы Нансена.

Затруднено движение на проспекте Михаила Нагибина в районе площади Гагарина.

Пробка на улице Таганрогской. Транспортный затор растянулся от Дачной улицы до проспекта Горшкова - в сторону улицы Малиновского.

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