Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 марта: где парализовано движение

Пробки оцениваются на пять баллов. Фото: yandex.ru/maps
Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 марта: где затруднено движение. "Комсомольская правда-Ростов" рассказывает, какая ситуация на дорогах на данный момент.
Серьезный затор на проспекте Королева и улице Вавилова перед кольцом. Затруднено движение и на улице Вавилова перед площадью 2-й Пятилетки.
Водители стоят в пробке и на проспекте Ленина - от улицы Профинтерна до проспекта Михаила Нагибина в оба направления.
Парализована улица Зоологическая от переулка Дальний до Змиевского проезда.
Сложная ситуация в районе Рабочего городка. Пробка образовалась на улице Стадионной и улице Шеболдаева от Биржевого переулка до улицы Нансена.
Затруднено движение на проспекте Михаила Нагибина в районе площади Гагарина.
Пробка на улице Таганрогской. Транспортный затор растянулся от Дачной улицы до проспекта Горшкова - в сторону улицы Малиновского.
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