Приобретать муку и сметану дончанам выгоднее всего в Ростове-на-Дону

В Ростове самые дешевые мука и сметана Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростове выявили самые низкие цены в регионе на сметану и муку. Об этом сообщается на официальном сайте Ростовстата.

Исходя из представленных сведений, средняя цена за килограмм сметаны в Ростовской области в настоящее время составляет 227 рублей 39 копеек. В Ростове стоимость этого продукта обозначена на ценниках в магазинах как 219 рублей 45 копеек. А вот самая дорогая сметана продается в городе Миллерово - 238 рублей 14 копеек за килограмм.

Мука тоже оказалась самой дешевой именно в Ростове. На прилавках в магазинах стоимость ее значится как 37 рублей 59 копеек. Самым дорогим этот продукт считается в Таганроге, там она продается по цене 42 рубля 10 копеек за килограмм. А средняя стоимость муки в регионе составила 39 рублей 20 копеек.

Но стоит отметить, что Ростов является лидером в регионе по ценам на такие продукты как, например, мясо кур, баранину, маргарин, творог, молоко, хлеб, рис и другие продукты.

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