В Ростове коммерческую компанию обвинили в неправомерной выдаче официальных документов

В Ростове коммерческая организация выдала разрешения на строительство домов, что стало бы угрозой для жизни и здоровья ростовчан Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице возбудили уголовное дело в отношении одной из коммерческих организаций. Руководство компании обвиняется по статье 238 УК РФ "Неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие товаров, работ и услуг требованиям безопасности, совершенная группой лиц по предварительному сговору" (2 эпизода).

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к их совершению, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что сотрудники коммерческой организации, которая специализировалась на проведении экспертиз проектной документации в 2016 и 2018 году выдали одобрение на строительство двух многоквартирных жилых домов. Стоит отметить, что эти самые документы, которые предоставили застройщики, не соответствовали требованиям технических регламентов и нормативных документов в сфере пожарной безопасности. Тем самым это стало бы угрозой для жизни и здоровья местных жителей в случае строительства.

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