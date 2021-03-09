Злоумышленник похитил телефон ростовчанина в компьютерном клубе

Кража телефона произошла в ростовском компьютерном клубе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Перед этим в новочеркасский отдел полиции обратился мужчина и сообщил о краже его сотового телефона стоимостью десять тысяч рублей. Стражи порядка незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Отрицать свою вину злоумышленник не стал и рассказал, что находился в одном компьютерном клубе вместе с потерпевшим. И пока последний отвлекся, подозреваемый похитил с его стола мобильный телефон. Похищенное он продал, а деньги успел потратить на собственные нужды.

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Подозреваемая призналась в совершении кражи мобильного.

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