Донские полицейские раскрыли кражу автомобиля

В Ростовской области задержали похитителя автомобиля Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали подозреваемого в совершении крупной кражи.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Перед этим в шахтинский отдел полиции обратился местный житель и рассказал, что он оставил свой автомобиль на парковке около работы, а когда пришло время ехать домой, машины на положенном месте не оказалось. Общая сумма причиненного ущерба составила 500 тысяч рублей. Полицейские занялись поисками злоумышленника.

Им удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Он пояснил, что он нашел запасные ключи возле дома потерпевшего, а затем попросту проследил за машиной. Как только авто осталось без присмотра, подозреваемый тут же угнал его и надежно припрятал на окраине города. Позже он собирался разобрать машину на запчасти, а затем распродать их. Но ничего из этого он сделать не успел, так как был задержан. Похищенный автомобиль правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

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В отношении подозреваемого заведено уголовное дело.

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