Пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 марта 2021: транспортные заторы в нескольких районах

Загруженность ростовских дорог оценивается на шесть баллов. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 марта: где образвались транспортные заторы. «Комсомольская правда-Ростов» собрала всю информацию о дорожной ситуации в донской столице на данный момент.

Пробки сковали Октябрьский район. Так, затруднено движение на улице Дачной от Таганрогской до Вавилова. Затор и на улице Вавилова — от улицы Тарновского-Терлецкого до площади2-й Пятилетки. После площади пробка сохраняется и на Шеболдаева — на участке до проспекта Ленина.

Проспект Ленина также парализован от улицы Профинтерна до переулка Ашхабадского. Перед Ашхабадского небольшая пробка на переулке Ставропольском. Водителям придется подождать и на улице Цезаря-Куникова от Ставропольского переулка до Шеболдаева.

Традиционно в пробке стоит проспект Михаила Нагибина — от Омской улицы до проспекта Ленина.

Проспект Шолохова парлизован в районе Октябрьской площади. Пробка растянулась от улицы 14-я Линия до улицы Селиванова.

На улице Доватора сложно проехать в направлении ростовского Зоопарка — от Мадояна до Змиевского проезда.

В Железнодорожном районе стоит в пробке проспект Стачки. Транспортный затор начинается от улицы Тружеников и сохраняется до проспекта Сиверса.