За несостоявшееся наращивание волос дончанка отдала 13 тысяч рублей

В Ростовской области задержали подозреваемую в мошенничестве местную жительницу Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении мошенничества.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мера пресечения – подписка о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Перед этим в новошахтинский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что она нашла объявление о наращивании волос. После записи на процедуру от нее потребовали 10 тысяч рублей в качестве предоплаты. Затем "мастер" сообщила ей о поломке одного из приборов и попросила еще три тысячи рублей. Девушка исправно оплатила все указанное и как только последняя сумма поступила на счет злоумышленницы, та перестала выходить на связь.

Полицейским удалось найти и задержать подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя жительница Шахт. Позже стражи порядка выяснили, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. К счастью, полученные деньги подозреваемая потратить не успела и они были возвращены законной владелице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские полицейские раскрыли кражу автомобиля.

Сумма причиненного ущерба составила 500 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.