«Ростов-Дон» обыграл «Кубань» в матче Суперлиги

Донские гандболистки обошли соперниц. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

«Ростов-Дон» одержал победу на выезде в очередном туре Суперлиги Париматч 2020/21. Команда выиграла у «Кубани» с минимальным отрывом в одно очко.

- Ростовчанки сыграли агрессивно в атаке и надежно в обороне, доведя встречу до минимальной победы - 23:24, - рассказали в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

В первом тайме ростовские гандболистки лидировали. Уже к середине отрыв составлял шесть мячей - 3:9. После этого соперники взяли первый тайм-аут. Краснодарские гандболистки стали быстро сокращать отставание до минимального – 10:11. На перерыв команды ушли при счете 11:15 в пользу ГК «Ростов-Дон».

Во втором тайме соперницы отчаянно пытались отыграться. Они стали атаковать дончанок. На 43-й минуте краснодарские гандболистки уступали с минимальным отрывом – 19:20. Всего за пять минут счет на табло был 22:23 в пользу «Ростов-Дона». В результате ростовчанки выиграли у соперниц с преимуществом в один мяч - 23:24.

По итогам этого матча лучшим бомбардиром в составе «Ростов-Дона» признали гандболистку Крпеж-Шлезак, которая забила шесть голов.

Сейчас часть ростовских гандболисток тренируются в составе национальной сборной.

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