Двух депутатов из Ростовской области поймали на попытке скрыть доходы

Народные избранники попытались скрыть информацию о своих доходах и расходах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время проверки ежегодных документов о доходах прокуратура нашла несоответствия в бумагах двух народных избранников из Зерноградского района Ростовской области. Их заподозрили в попытке скрыть истинные источники заработка и расходы.

- Депутаты указали неполные и недостоверные сведения, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. – Им было выписано представление об устранении выявленных нарушений.

После этого полномочия одного из народных избранников прекратились досрочно. Еще одного депутата было решено освободить от должности председателя комиссии. Все это произошло из-за несоблюдения антикоррупционного законодательства страны.

Ранее в Ростовской области другой депутат предложил ужесточить требования к проведению митингов, концертов и прочих общественных мероприятий. Поправки в законопроект вскоре могут рассмотреть на заседании в Заксобрании донского региона.

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