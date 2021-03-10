В Суворовском микрорайоне Ростова построят еще два детских сада

В Суворовском продолжают улучшать инфраструктуру. Фото: Google.Карты

В донской столице продолжается обустройство одного из самых удаленных микрорайонов от центра – Суворовского. В этом году там начнется строительство двух детских садов на 280 и 320 мест

- Застройщик оплатит работы по проектированию, - сообщают в пресс-службе ростовской мэрии.

Известно, что сейчас в Суворовском работают три детских сада и школа. Но этого количества образовательных учреждений недостаточно из-за того, что жилье в Суворовском популярно у молодых семей с детьми.

Власти донского региона обещают вскоре построить вторую дорогу от микрорайона Суворовского до Северного жилого массива, которая должна упростить движение транспорта в новом микрорайоне. Ранее сообщалось о завершении разработки проектно-сметной документации.

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