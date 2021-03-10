Траты на цветы и конфеты к 8 марта ростовчане увеличили в полтора раза

Фото: ВТБ

Жители Ростовской области в минувшие праздничные выходные потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта на 53% больше, чем годом ранее – 2,7 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом на сладкие подарки и цветы отмечался одинаковый уровень роста спроса - в 1,5 раза.

- В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели, – рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. – Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше. Интересно, что за год заметно выросло и количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные.

Интересно, что в кондитерских магазинах 6-8 марта ростовчане оставили 2,1 млн рублей — это на 54% больше, чем годом ранее. Похожая динамика зафиксирована и в цветочных лавках: за три дня на букеты для дам было потрачено около 600 тысяч рублей (+47%). Общее количество транзакций выросло на 41%. При этом на конфеты и пирожные к празднику дончане тратили в несколько раз больше, чем на цветы: 1,5 тыс. рублей против 250 рублей.

В целом же на территории ЮФО в праздничные дни расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин удвоились – до 27,7 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, расходы на конфеты и торты для близких на юге России выросли в два раза год к году и составили 23,5 млн рублей, а траты на цветы увеличились на 82%, до 4,2 млн рублей.