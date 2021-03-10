После звонка от лжесотрудника банка ростовчанка лишилась всех сбережений

Потерпевшая лишилась крупной суммы. Фото: Архив КП
Очередной жертвой телефонных мошенников стала ростовчанка. Жительницу донской столицы убедили в том, что с ее счетом происходят подозрительные банковские операции. Лжесотрудник банка потребовал у женщины назвать ее персональные данные по карте, а также сообщить секретный код. После этого у женщины стали списывать деньги.
- С пластиковой карты мошенники перевели 80 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В полиции потерпевшая рассказала, что лжесотрудник банка смог дозвониться до нее только с четвертого раза. Мужчина убедил ее в том, что работает специалистом службы безопасности. Именно поэтому она выполнила все операции, которые были предложены.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».
В похожую ситуацию попала другая ростовчанка. Она лишилась более 250 тысяч рублей
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